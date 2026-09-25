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Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra aerobik koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

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