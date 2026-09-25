Yeni teknik direktör Burak Yılmaz, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Teknik ekibiyle birlikte antrenmanı yöneten Yılmaz, futbolcularla saha çalışmalarına başladı.
Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra aerobik koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilerleyen bölümünde dar alan oyunlarına geçilirken, günün çalışması kaleli oyunla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürecek.
Muhabir: RIFAT KARA