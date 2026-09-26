Çorum’un Kargı İlçesi’nin Gölet Köyü nüfusuna kayıtlı, İYİ Parti önceki dönem Kargı İlçe Başkanı, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Kemal Zincirli (72) vefat etti.

Kargı’da ikamet eden, ilçenin önde gelen ve sevilen simalarından Kemal Zincirli’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesinin bugün (26 Eylül 2026 Cumartesi günü) Kargı ilçe merkezinde ögle namazı sonrasında helallik alınacağı, daha sonra ise toprağa verilmek üzere İstanbul'a yollanacağı öğrenildi. Cenaze yarın (27 Eylül 2026 Pazar günü) defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi