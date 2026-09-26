Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, arasta esnafıyla kahvaltıda bir araya gelirken, tarihi mekânı süsleyen asmalardaki üzümler dua eşliğinde hasat edildi. Yıllar önce dikilen asmanın meyveleri, esnafla paylaşılırken bir bölümü de asmayı diken Mustafa Ekmekçi’nin oğlu Yusuf Ekmekçi’ye gönderilmek üzere ayrıldı.

Çorum’un geçmişten günümüze taşıdığı önemli mekânlardan biri olan Dar arasta, restorasyonun ardından şehrin kültür ve turizm rotalarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Tarihi arastada sonbaharla birlikte olgunlaşan üzüm salkımları da mekâna ayrı bir güzellik katarken, bu yılki hasat özel bir programla gerçekleştirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye meclis üyeleri ve arasta esnafıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı öncesinde arastanın üzerini kaplayan asmalardaki üzümler, dua eşliğinde toplandı. Hasat edilen üzümler arasta esnafına ikram edildi.

YILLAR ÖNCE DİKİLEN ASMA,

BUGÜN VEFA İLE YAŞATILIYOR

Kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, programın yalnızca bir üzüm hasadı olmadığını belirterek, vefa duygusunun geçmişten geleceğe taşınmasının önemine değindi.

Vefanın yalnızca insanlar arasında değil, tarih ve medeniyetle kurulan bağda da yaşatılması gerektiğini vurgulayan Aşgın, “Vefa sadece insanlara karşı yapılan bir şey değildir. İnsanlar birbirine elbette vefa göstermeli. Tarihe, medeniyete vefa göstermemiz lazım. Şehrimize de vefa göstermek durumundayız. Şehre vefa da o şehrin kültürünü yaşatarak gösterilir. Şehrin geçmişini emin adımlarla geleceğe taşıyarak gösterilir.” dedi.

“AHİLİK GELENEĞİNE

BAĞLILIĞI GÖSTERİYOR”

Eskiciler Sokaktaki üzüm asmalarının bugüne kadar korunmasının esnafın duyarlılığını ortaya koyduğunu belirten Aşgın, olgunlaşan üzümlere kimsenin müdahale etmemesinin Ahilik kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Aşgın, “Şu aşamaya kadar öyle gözüküyor ki bir kişi elini bile uzatmamış. Bu da bizim esnafımızın dürüstlüğünü, Ahilik geleneğine ve ahlaki değerlerimize olan bağlılığını gösteriyor. Her esnafımız dükkanlarını toplasaydı şu anda böyle bir sofra üzümlerle beraber kurulamazdı.” dedi.

Hasat edilen üzümlerin bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, bir bölümünün ise esnafla paylaşılacağını belirten Aşgın, bu paylaşımın arastadaki geleneksel esnaf kültürünün de bir yansıması olduğunu ifade etti.

“HER YERİ TARİHİ GEÇMİŞİYLE

BULUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

Çorum’un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Aşgın, Eskiciler Sokak (dar arasta) gibi mekânların yalnızca fiziki olarak korunmasının yeterli olmadığını, buraların yaşayan alanlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Aşgın, “İşimizi aşkla yapıyoruz. Aşkımız Hacı Bektaşça, Yunusça ve Mevlanaca bir aşk. O aşkın altında şehrimize olan vefamız, tarihimize olan, medeniyetimize olan iştiyakımız var. Eğer biz bu zihniyetle Çorum’da belediye başkanı olmuşsak her yere beton dökmeye gerek yok. Biz her yeri tarihiyle, medeniyetiyle, geçmişiyle buluşturmak zorundayız.” dedi.

Tarihi mekânların şehrin ruhunu oluşturduğunu belirten Aşgın, “Şehrimizin ruhu hamdolsun tekrar diriliyor ve dirilmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“DAR ARASTA TURİZMİN ÖNEMLİ

DURAKLARINDAN BİRİ OLUYOR”

Belediyenin restorasyon çalışmalarıyla yeniden şehre kazandırılan Eskiciler Sokak’ın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirten Aşgın, arastanın önümüzdeki dönemde turizm açısından daha önemli bir noktaya taşınacağını söyledi.

Arastanın ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Aşgın, “Her geldiğimiz zaman mutlaka insanlar Dar Sokak’ta bir fotoğraf çektiriyor. Gece geliyor, gündüz geliyor ve geçiyor. Önümüzdeki süreçte mutlaka çok daha iyi bir noktaya gidecektir. Daha üst düzey turizm açısından insanlar buraya gelmeye başlayacak.” diye konuştu.

Eskiciler Sokak (dar arasta)’nın restorasyonla birlikte yeniden hayat bulmasının ardından tarihi dokusuyla ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiğini belirten Aşgın, bundan sonraki süreçte arastanın turizm potansiyelinin daha da artacağını söyledi.

Başkan Aşgın, “Bundan sonraki süreçte her geçen gün üzerine koyarak daha iyiye doğru Allah’ın izniyle gideceğiz. Esnaf çocuğu olarak her zaman yanınızdayız. İyi gününüzde, kötü gününüzde her zaman yanınızdayız. Hep beraber şehrimizi daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

ESNAFTAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programda söz alan Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, düzenlenen kahvaltı programı dolayısıyla Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Erdal, dar arastada faaliyet gösteren esnaflar adına Başkan Aşgın’a, arastaya ve Çorum’a kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek de Başkan Aşgın’ın çalışmalarını takdir ederek, arasta ve şehre yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Arasta esnafı da Başkan Aşgın’a düzenlenen program ve tarihi arastaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program, kahvaltının ardından yapılan üzüm ikramı ve sohbetle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi