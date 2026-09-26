İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, bugün (26 Eylül 2026 Cumartesi günü) Çorum’da olacak.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu’nun verdiği bilgiye göre; GİK Üyesi Kazım Yücel, saat 12.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin bazı açıklamalar yapacak.

Kazım Yücel, basın toplantısının ardından Cumartesi Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edecek.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, Kazım Yücel’in Çorum programına tüm partilileri ve vatandaşları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi