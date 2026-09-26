Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, birliğin tarım bölümü teknik personeli Arif Kavaklı'yı görev süresi boyunca göstermiş olduğu özverili, gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başarılı personelini kutlayan Yılmaz Kaya: “Birlik olarak, üreticilerimize sunduğumuz hizmetlerin daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesinde büyük emek gösteren çalışma arkadaşlarımızın gayretlerini takdir etmeye devam ediyoruz. Üreticilerimize daha iyi hizmet sunma hedefiyle sahada özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz” diyerek Arif Kavaklı'yı kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi