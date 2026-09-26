Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, memur ile memur emeklisine yapılan zam dengesizliğinin birçok problemi de beraberinde getirdiğini belirterek, seyyanen zam hukuksuzluğunun giderilmesini talep etti.

Emekli dernekleri ve sendikaları, ülke genelinde basın açıklamaları yaparak memur emeklilerinin sorunlarını gündeme getirdi. Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şubesi adına bir açıklama yapan Sefa Batak, “Memur emeklisi diğer emeklilerin de talep ettiği gibi insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürmek için hak etmiş oldukları emekli maaşının kendilerine ödenmesini istemektedirler” dedi.

Sefa Batak, seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmamasının işsizliği artırdığı gibi memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Sefa Batak, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MEMUR EMEKLİSİ ZORDA”

“Memur ile memur emeklisinin maaşlarına yapılan zamlar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde düzenlenmiş olup anılan düzenlemede memur maaşına yapılan artışların aynısının memur emeklisinin maaşına da yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemeye paralel olarak 2015 yılı 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile memur maaşlarına yapılan 100 TL seyyanen zam aynı şekilde yürürlükte bulunan yasal mevzuat gereği doğrudan memur emeklisinin emekli maaşına da yapılmıştır. 15 Temmuz 2023 tarihine kadar, toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği memur maaşlarına yapılan tüm artışlar aynı şekilde memur emeklisinin maaşına da yapılmıştır.

15 Temmuz 2023 tarihli Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan memura 8.077,00 TL ilave (seyyanen) zam yapılmış; bu zammın yasal mevzuat gereği doğrudan memur emeklisinin maaşına da yapılması gerekirken kanun maddesine açıkça hukuka aykırı bir şekilde ve bilinçli olarak “Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya sigorta primi kesintisine tabi tutulamaz.” cümlesinin eklenmesiyle memur ile emekli memur arasında kanunun ve Anayasanın amir hükümlerine rağmen ayrım yapılmış ve memur emeklisinin yasal hakkı olan seyyanen zamdan faydalanması engellenmiştir. Aynı şekilde bu hukuka aykırı düzenleme çalışan memurun da yalnızca çalıştığı sürece seyyanen zam almasına, emekli olduğunda ise seyyanen zam alamamasına neden olmaktadır.

“MEMUR EMEKLİSİ SGK’DAN

1 MİLYON LİRA ALACAKLI”

15 Temmuz 2023 tarihinde memurun maaşına yapılan 8.077,00 TL seyyanen zammın her altı ayda bir katsayı artışları ile artması nedeniyle bugün itibarıyla yaklaşık olarak 25.200,00 TL’ye ulaşmış ve toplamda ise faiziyle birlikte bir milyon TL’yi geçmiştir. Bu nedenle memur emeklisi her ay 25.000,00 TL eksik emekli maaşı aldığı gibi 1.000.000,00 TL’ye yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan da alacağı bulunmaktadır.

“MEMUR EMEKLİSİ YOKSULLAŞIYOR”

Seyyanen zam hukuksuzluğu nedeniyle daha önceden memur ile memur emeklisinin maaşlarına yapılan zamların aynı olması dolayısıyla maaşların paralel ve örtüşük seyrettiği halde seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması nedeniyle emekli ile çalışan memur maaşları arasındaki makas açılmış ve bu durum memur emeklisinin yoksullaşmasına neden olmuştur.

İŞSİZLİĞİN TEMEL SEBEBİ

Seyyanen zammın sadece çalışan memura yapılıp memur emeklisine yapılmaması işsizliği de artırmaktadır. Bugün itibarıyla memur maaşının üçte birinin seyyanen zamdan oluşması ve bu seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle, emekliliği hak ettiği halde yüz binlerce çalışan memur, emekli maaşlarının düşük olması ve geçinememe kaygısıyla emekli olamamaktadır.

Bu nedenle ilerleyen yaşlarına ve birçok kronik rahatsızlıklarına rağmen 65 yaşına kadar çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Çalışan memurlar emekli olmadıkları için kadrolar boşalamamakta, bu nedenle genç nüfus memur olarak atanamamaktadır. Genç nüfusa istihdam sağlanamadığından dolayı işsizlik artmaktadır.

“39 AYDIR DEVAM EDEN HUKUKSUZLUK”

39 aydır bu hukuksuzluk devam etmekte olduğundan memur emeklisinin ekonomik olarak dayanacak gücü kalmamıştır. Memur emeklisi diğer emeklilerin de talep ettiği gibi insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürmek için hak etmiş oldukları emekli maaşının kendilerine ödenmesini istemektedirler.

Toplu iş sözleşmesinin çok açık hükmüne rağmen seyyanen zammın memura verilip memur emeklisine verilmemesi; Anayasamızın 2. maddesinde yazılı olan hukuk devleti ilkesine, 10. maddesindeki eşitlik ilkesine, 11. maddesindeki Anayasa hükümlerinin bağlayıcılığı ilkesine, 35. maddesindeki mülkiyet hakkına, 55. maddesindeki ücrette adaletin sağlanması ilkesine ve 60. maddesindeki sosyal güvenlik hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hukuksuzluk karşısında ise hükümet tarafından bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştır. Bu nedenle, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun birleştirildiği, 2026/7162 sayılı ve bölüm önünde incelemede olan başvurunun bekletilmeden bir an önce karara bağlanması emeklilerin ortak talebidir.

“EMEKLİLERİN ORTAK TALEBİ

YERİNE GETİRİLMELİDİR”

Anayasa Mahkemesi daha önceden üstat Seyfettin Çilesiz’in her iki başvurusunu 6 Ağustos 2026 tarihinde birleştirerek pilot dosya olarak 2026/7162 sayılı dosyayı kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi Komisyonu 18.09.2026 tarihinde ise başvurunun kabul edilebilir şartlarını taşıması nedeniyle dosyayı bölüme sevk etmiş ve dosya şu anda bölümde esas hakkında incelemesi devam etmektedir.

Milyonlarca emekli adına Anayasa Mahkemesine çağrıda bulunarak memur emeklisini mağdur eden seyyanen zam verilmemesinin neden olduğu haksızlığının bir an önce sona ermesi için Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in dosyasının incelenerek karar verilmesi bütün emeklilerin ortak talebidir.

Gerek memur emeklisinin gerekse SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin son dönemde bilinçli olarak emekli maaşlarının ve bağlanma katsayısının düşürülmesi ve bütçeden az pay almaları nedeniyle sadece emekli maaşıyla geçinmek, emekli maaşıyla temel ihtiyaçlarını gidermek; barınma, giyim, sağlık ve gıda harcamaları yapabilmek imkansız bir hale gelmiştir.

“HAKSIZLIĞA YOK AÇAN

DÜZENLEME İPTAL EDİLSİN”

Memur emeklisine verilecek seyyanen zam ise memur emeklisinin bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacaktır.

Anayasa Mahkemesi tarafından seyyanen zam uygulamasında haksızlığa yol açan düzenlemenin iptal edilmesi halinde bundan sonraki hükümetler bu şekilde keyfi davranamayacaklar, toplu iş sözleşmesinin açık hükmünün ihlal edilemeyecekler, ihlal ettikleri takdirde Anayasa Mahkemesince iptal edileceğini bilecekler dolayısıyla hukuka uygun uygulamalar yapacaklardır. Anayasa Mahkemesi yürütmenin hukuka uygun davranmasını işbu bireysel başvuruyla sağlayacaktır.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ