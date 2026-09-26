Çorum Çalışma ve İş Kurulu İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla toplam 80 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatıldı.

9 ay sürecek program kapsamında katılımcılar spor tesislerinde temizlik, bakım-onarım, spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi alanlarında görev yapacak. Programa başvurular 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ALO-170 iletişim hattı, İŞKUR Mobil uygulaması veya İŞKUR e-Şube (www.iskur.gov.tr) internet adresi (Online İşlemler > İş Arayan > İşgücü Uyum Programı > İUP Ara adımları takip edilerek 22339 program numarası ile) üzerinden yapılabilecek.

Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter çekilişiyle tespit edilecek. Kura çekilişi, 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonunda belirlenecek kişiler 5 Ekim 2026 – 30 Haziran 2027 tarihleri arasında çalışacak, çalıştıkları gün başına net 1.083,00 TL cep harçlığı alacak ayrıca İŞKUR tarafından iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri karşılanacak.

Buna göre toplam 80 kişilik program kapsamında kontenjanların ilçelere göre dağılımı şöyle: “Çorum Merkez: 46, Alaca: 4, Bayat: 2, Boğazkale: 1, Dodurga: 2, İskilip: 4, Kargı: 2, Laçin: 1, Mecitözü: 2, Oğuzlar: 3, Ortaköy: 2, Osmancık: 5, Sungurlu: 5 ve Uğurludağ: 1”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR