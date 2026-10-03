Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İspanya seyahati öncesi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret etti.

İspanya’nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek San Sebastian Gastronomika fuarına katılacak olan Başkan Aşgın, İspanya seyahati öncesi Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte Ahlatcı Altın Rafineri'sinde Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret etti.

Başkan Aşgın ziyaret ile ilgili; "Şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı markalarından Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli hemşehrimiz Sn. Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ettik. Çorum'umuza dair hoş bir sohbet edip istişarelerde bulunduğumuz kıymetli iş insanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." dedi.