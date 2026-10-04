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Şahin’in yeni yönetimi Yakup Fındıkçı, Hayri Parlatır, Gökhan Mesci ve Mesut Gürbüz’den oluşurken, denetim kurulunda Yasin Durgun, Ertuğrul Tahtakılıç ile Serdar Uysal, disiplin kurulunda ise Fatih Dorukoğlu, Sadık Dölcü ve Yasin Yıldırım yer aldı.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Burhan Şahin, güven tazeleyerek yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel kurulun divan başkanlığını Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatci yaparken divan üyeliklerine ise Arzu Özkader ile Oğuz Pehlivanlı seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve sendika üyeleri katıldı.

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