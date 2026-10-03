Çorum'da bir kamu kurumunda görev yapan 58 yaşındaki A.B. de sigara bağımlılığından 35 yıl sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtuldu.

İşe başladıktan birkaç yıl sonra 1991 yılında çevresindekilerin ısrarla ikram etmesi üzerine geri çeviremeyerek sigara kullanmaya başlayan A.B, mide bulantısı, boğaz ağrısı gibi problemler yaşasa da kullandıkça bağımlı hale geldi.

Yaşı ilerledikçe sigaraya bağlı şikayetleri artan, iki çocuk babası A.B, ailesinin de ısrarı üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.

Bu sırada YEDAM'dan haberdar olan A.B, kurumda uzman klinik psikolog olarak görev yapan Rıza Yıldız ile tanıştı. YEDAM'da psikolojik destek almaya başlayan A.B, bir süre sonra sigara kullanımını sonlandırdı.

Yaklaşık 5 aydır sigara içmeyerek hayatında yeni bir sayfa açan A.B, daha dinç ve sağlıklı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

A.B, AA muhabirine, genç yaşta sigara içmeye başladığını, büyükleri sigara ikram edince reddetmeye utandığını, sonra alıştığını dile getirdi.

Daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denediğini ancak iki gün ara verdikten sonra her seferinde yeniden başladığını anlatan A.B, şunları söyledi:

"Her gün 1 paket sigara içiyordum. 'Çok iradeliyim. Ben bunu istediğim zaman bırakırım' tezi tamamen çürüdü bende. Başladığıma çok pişman oldum. Yaş 50'yi geçtikten sonra sağlık açısından dökülmelerimiz başladı. Hangi doktora gitsek 'Sigara içiyorsunuz, bundan dolayı buna yakalanmışsınız, bunun etkisi var' dedi."

Sigara içenlerin kendisini "rahatlama" gibi bahanelerle kandırmaması gerektiğini vurgulayan A.B, "Daha önceki denemelerimden farklı olarak YEDAM'dan destek alınca bu kez sigarayı bırakacağıma inandım. Her hafta görüştüğümüzde sanki olay biraz daha pekişmiş oldu. Her görüşmede üstüne bir taş daha koyarak beynimdeki yakalayamadığım iradeyi pekiştirmeye başladım. Bu, üçüncü ayın sonunda daha da pekişti." diye konuştu.