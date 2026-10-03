Çorum Ticaret Borsasının hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde, 2018 yılından bu yana Borsa Başkanlığı görevini yürüten Naki Özkubat aday olmadı.

Yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerde Yılmaz Kaya tek aday olarak yer aldı.

Seçimlerin ardından yeni Borsa Meclisi, Yılmaz Kaya, Yağmur Süt Endüstrisi Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yeni Kral Tüketim Maddeleri İnşaat, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hüseyin Bek, Alıcılar Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, Uyanıkerler Gıda Nakliye, Gübre, Tekstil, Çorap Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kayahan Boztepe (Boztepe Gübre ve Tarım), Murat Longa, Fındıklar Tarım ve Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi, Aktaş Un Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Saray Petrol Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yusuf Akçal (Dey Tarım), Cuma Günen ve Turgut Güler'den oluştu.

Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığına Volkan Bülbül bekleniyor

Öte yandan Yılmaz Kaya'dan boşalan Borsa Meclis Başkanlığı görevine Volkan Bülbül'ün getirilmesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Borsa Başkanı Yılmaz Kaya, birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla üyelere, tarım ve hayvancılık sektörüne ve Çorum ticaret hayatına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde yürütülmesinde emeği geçen Çorum Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, sandık kurulu görevlileri, Çorum Ticaret Sicili Müdürlüğü personeli ve Borsa çalışanlarına teşekkür eden Kaya, seçim sonuçlarının Borsa, üyeler ve Çorum iş dünyası için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaya, yeni dönemde üyelerin yanında olacaklarını belirterek, "Çorum Ticaret Borsası olarak bundan sonra üyelerimizin yanında durup projelere, üyelerimizin her derdine koşacağız. Çorum Ticaret Borsası biraz da temsili bir yer. Temsili de Çorum için en iyi şekilde kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaya'ya ve yeni meclise tebrik

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de Borsa Başkanı seçilen Yılmaz Kaya ile yeni Borsa Meclisi üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.