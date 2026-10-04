Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

Ülkeler, uluslararası gastronomi kuruluşları ve dünyaca tanınan gastronomi markalarının temsil edileceği organizasyona özel davet alarak katılan ilk ve tek şehir Çorum olacak.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Hitit Üniversitesinin ortak çalışmasıyla yapılacak sunumlarda, kentin binlerce yıllık mutfak birikimi dünya kamuoyunun ilgisine sunulacak.

San Sebastian Gastronomika 2026'da, "Anadolu'nun Gastronomik Mirası: Çorum" ve "Çorum'un Lezzetleri" başlıklı iki özel etkinlikle kentin mutfağından geleneksel lezzetlerin tadımı ve canlı yemek gösterimleri yapılacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, San Sebastian'da kurulacak temasların kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olma hedefi açısından önem taşıdığını belirtti.

GastroÇorum projesi kapsamında Çorum mutfağının araştırılması, kayıt altına alınması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Aşgın, "Gastronomika'da gerçekleştirilecek görüşmelerle Çorum'un gastronomi birikiminin uluslararası çevrelere aktarılması ve yeni kültür, turizm ve gastronomi işbirliklerinin önünün açılması hedefleniyor. Çorum'un gastronomi kültürü binlerce yıllık bir birikimin eseri. Hattuşa'dan bugüne uzanan bu büyük mirası artık dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde anlatıyoruz. San Sebastian Gastronomika da bunun için çok kıymetli bir fırsat." ifadesini kullandı.

Çorum'un bir il olarak özel davetle bu programda yer almasının önemine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Çorum'un burada olması bizim için büyük bir gurur. Çünkü gastronominin dünya çapındaki bu seçkin buluşmasında il bazında davet edilen ilk ve tek il Çorum. İlk hedefimiz gastronomide süper lige yükselmekti. Kısa sürede bunu başardık ve artık gastronomide dünya devlerinin yer aldığı San Sebastiandayız. Yani şampiyonlar ligindeyiz. Burada sadece yemeklerimizi tanıtmayacağız. Bu yemeklerin arkasındaki tarihi, emeği, üretimi, ustalığı ve Çorum'un hikayesini anlatacağız. Hattuşa'dan bugüne uzanan gastronomi mirasımızı dünyanın önemli şefleriyle ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturacağız. Çorum mutfağının dünya mutfağının önemli bir parçası olduğunu göstereceğiz."

Muhabir: Anadolu Ajansı