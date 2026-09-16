Kızılay Derneği İl Başkanlığı, ilimize kalıcı bir eser kazandırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet sunmak amacıyla yeni hizmet binası projesini hayata geçirmek için yardım seferberliği başlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki Bedesten’in hemen yanında, mülkiyeti Kızılay’a ait arsa üzerine bodrum ve 3 kat olmak üzere inşa edilmesi planlanan yeni hizmet binası için ilk temaslar İstanbul’da yapıldı.

Kızılay İl Başkanlığı, şehirde dayanışma kültürünü güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı. Bedesten’in yanında bulunan Kızılay’a ait arsa üzerinde inşa edilmesi planlanan bodrum artı 3 katlı yeni şube merkez binası için kaynak geliştirme ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Projenin ilk adımı ise İstanbul’da atıldı. Kızılay İl Başkanı Mustafa Bilgin, Başkan Yardımcıları Hasan Algül ve Mustafa Kılıç ile Genel Merkez Delegesi Hüseyin Kılıç’tan oluşan heyet, İstanbul’da yaşayan Çorumlu hayırsever iş insanları ve bürokratlarla bir araya geldi.

İSTANBUL’DA İLK TEMASLAR

İstanbul programı kapsamında SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik, iş insanları Habip Zincirli ve Metin Erişken, ÇEKVA Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Arif Özsoy ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Çorum’da yapılması planlanan yeni hizmet binasının ayrıntıları anlatılırken, projenin ihtiyaçları, hayırseverlerin sağlayabileceği katkılar ve olası iş birliği imkanları değerlendirildi. Kızılay yönetimi, İstanbul’da gerçekleştirilen ilk temasların ardından başlatılan yardım seferberliğini Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

ALT KATLAR

“GİYİM EVİ”

Çorum’un merkezinde dayanışmanın sembolü olması hedeflenen yeni hizmet binasının kullanım alanları da belirlendi. Projeye göre binanın bodrum ve zemin katları Giyim Evi olarak hizmet verecek.

Bu alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarının modern, düzenli ve insan onuruna yakışır bir şekilde karşılanması planlanıyor.

Binanın üst katları ise Kızılay’ın Çorum’daki insani yardım faaliyetlerinin koordine edileceği şube büroları ve idari merkez olarak kullanılacak.

“ÇORBADA SİZİN DE

TUZUNUZ OLSUN…”

Projenin hayata geçirilmesi için tüm hayırseverlere çağrıda bulunan Kızılay İl Başkanı Mustafa Bilgin, amaçlarının Çorum’a yakışır, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak modern bir hizmet kompleksi kazandırmak olduğunu söyledi.

Bilgin, şu ifadeleri kullandı: “Çorum’umuza yakışır, ihtiyaç sahiplerimizin her derdine derman olacak modern bir hizmet kompleksi inşa etmek için yola çıktık. Bu büyük yardımlaşma hareketinin ilk başlangıcını İstanbul’daki çok değerli iş insanlarımızı ve kurum temsilcilerimizi ziyaret ederek gerçekleştirdik. Kendilerinin projeye gösterdiği ilgi ve destek iradesi bizlere büyük bir güç verdi.”

İstanbul’da yakılan iyilik meşalesini tüm Türkiye’ye ve Çorumlu hemşehrilerine ulaştırmak istediklerini belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçük ya da büyük demeden, bu çorbada benim de tuzum olsun diyen, kalbi iyilikle atan tüm hayırseverlerimizi, iş dünyamızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı projemize birer tuğla koyarak destek olmaya davet ediyoruz.”

“DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ OLACAK”

Kızılay İl Başkanlığı, İstanbul’da başlatılan kaynak geliştirme çalışmalarıyla birlikte Türkiye genelindeki hayırseverlere ulaşmayı hedefliyor.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte hem Kızılay’ın Çorum’daki faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim başta olmak üzere çeşitli insani yardım hizmetlerine daha modern koşullarda ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Kızılay yönetimi, projeye yapılacak her katkının Çorum’daki dayanışma kültürünün güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek tüm hayırseverleri destek olmaya davet etti.

Buna göre bağış bilgileri şu şekilde duyuruldu

Alıcı Adı/Ünvan: TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

Ziraat Bankası Şube: 78 - Çorum Şubesi Hesap No: 1868 5416 IBAN: TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16

Açıklama: Bağışçının adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile birlikte bağışın “Bedesten İnşaatı” amacıyla yapıldığının belirtilmesi

İletişim: 0552 168 16 57 – 0506 678 48 88”

Muhabir: Haber Merkezi