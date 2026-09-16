Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, Sungurlu OSB’de planlanan yol yapım çalışmaları öncesinde içme ve kullanma suyu isale hatlarının yenilenmesi ile ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konuları görüşüldü.

Toplantının gündeminde ayrıca savunma sanayii firmalarının OSB’nin 2. nizamiyesini kullanmasına ilişkin değerlendirmeler, firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatı talepleri ile OSB idare binasının yapım işinin ihale edilmesi konuları yer aldı.

Toplantıda, Sungurlu OSB’nin altyapısının güçlendirilmesi, yatırımcıların önünün açılması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR