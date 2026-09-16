Kongrede güven tazeleyen “Başlıyoruz” mesajı veren MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, teşkilat mensuplarına ve katılımcılara teşekkür ederek, Çorum’a ve Milliyetçi-Ülkücü Harekete hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kongrenin ardından yaptığı değerlendirmede, 15. Olağan Çorum İl Kongresi’ni büyük bir coşku, kardeşlik ve birlik ruhu içerisinde tamamladıklarını ifade etti. “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” mesajını paylaşan Çıplak, kongrenin Çorum’un ortak gönül ve kardeşlik ikliminin güzel bir yansıması olduğunu belirtti.

“SORUMLULUĞUMUZ

DAHA DA ARTMIŞTIR”

Kongreye katılanlara destekleri dolayısıyla teşekkür ederek delegeler ve teşkilat mensuplarının güçlü desteğinin kendileri için önemli bir sorumluluk oluşturduğunu dile getiren MHP İl Başkanı Çıplak, “Sizlerin teveccühü, bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek, sorumluluğumuzu ve çalışma azmimizi daha da artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Mehmet İhsan Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyasi istikametten taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, teşkilatın emir, prensip ve disiplinine bağlı kalacaklarını vurguladı.

“ÇORUM’UMUZA HİZMET

ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

MHP İl Başkanı Çıplak, açıklamasında şu mesajı verdi: “Bilge Liderimiz Bahçeli’nin gösterdiği istikametten bir milim sapmadan; teşkilatımızın emir, prensip ve disiplininden taviz vermeden, Çorum’umuza ve davamıza hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kongrenin Çorum’a, MHP teşkilatına ve Milliyetçi-Ülkücü Harekete hayırlı olması temennisinde bulunan Çıplak, açıklamasını “Biriz, diriyiz, hep birlikte Çorum’uz” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi