PFDK’dan yapılan açıklamada, 19 Eylül 2026 tarihinde oynanan Çorum FK–Corendon Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin disiplin dosyaları karara bağlandı.

Müsabaka sonrasında medyaya yaptığı açıklamaların futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğu gerekçesiyle kurula sevk edilen Çorum FK idarecisi Savaş Balçık’a ceza verilmedi. Kurul, Balçık hakkındaki değerlendirmesinde “ceza tayinine yer olmadığına” hükmetti.

Güney Tribün C3 bloktaki taraftarlara giriş engeli

Kurul, aynı karşılaşmada Çorum FK taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de yaptırım uyguladı.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün C3 bloktaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Söz konusu taraftarlar, Çorum FK’nın ev sahibi olduğu bir sonraki müsabakaya giremeyecek.