Çorum’da iş arayan vatandaşların meslek edinmelerine ve istihdama katılmalarına yönelik mesleki eğitim çalışmaları devam ediyor.

Çorum İŞKUR ve Çorum Eczacı Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen Yardımcı Eczacı Kursu kapsamında 7 kursiyer için teorik eğitim süreci başladı.

Kursiyerler, 32 saatlik teorik eğitimin ardından, istihdam taahhüdünde bulunan 7 farklı eczanede 928 saatlik pratik eğitim alacak. Teorik ve uygulamalı eğitim sürecinin tamamlanmasıyla kursiyerlerin yardımcı eczacılık alanında mesleki deneyim kazanarak istihdama katılması hedefleniyor.

Çorum İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, iş arayan vatandaşların meslek sahibi olmalarını ve çalışma hayatına katılmalarını destekleyen eğitim ve istihdam programlarının sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK