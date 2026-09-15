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Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Akçicek köyünde 64 yaşındaki Zehra Polat, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlanarak Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. buradan Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Zehra Polat, 3 gün yoğum bakım ünitesinde süren tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zehra Polat’ın cenazesi, işlemlerinin ardından Akçicek köyüne getirildi. Güvenlik tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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