Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin, tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususlar belirlendi.

BURGER ÜRÜNÜNE KÖFTE KRİTERİ GETİRİLDİ

Buna göre ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi.

Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklandı. Burger ürününün tanımı ve kriterleri belirlenerek köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlandı.

Döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" ve "kıyma döner" şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirildi. Nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin ürün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasını önlemek için kısıtlamalar getirildi. Tebliğin yayımlanma tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 31 Mart 2027'ye kadar düzenleme hükümlerine uyum sağlamaları gerekiyor.

"GÜVENİLİR GIDA İÇİN KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yumaklı da söz konusu düzenlemeyi NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini, et ürünlerine yönelik yeni standartlar belirlediklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor, dönerimizi 'yaprak' ve 'kıyma' olarak şeffafça etiketliyoruz. Tavuk dönerdeki yağ oranını da yüzde 15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz. Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

DÖNER SINIFLANDIRILDI: ETİKETLERDE İÇERİK DETAYI ZORUNLU OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte piyasadaki dönerler içeriklerine göre üç ana kategoride tanımlanacak. Satışta sadece "döner" ifadesinin kullanılması yasaklanırken, etiketlerde ürünün türünün açıkça belirtilmesi zorunlu kılındı.

Dönerler "yaprak", "kıyma" ve "yaprak-kıyma" olarak ayrılacak. Kıyma dönerde kıyma oranı yüzde 90'ı geçemeyecek ve en az yüzde 10 yaprak et bulunacak. Yaprak-kıyma dönerde ise en az yüzde 60 yaprak et, en fazla yüzde 40 kıyma kullanılabilecek.

Dönerdeki yağ oranı en fazla yüzde 25, tuz oranı ise en fazla yüzde 2 olabilecek. Üründeki toplam et proteini oranının en az yüzde 12 olması şart koşuldu.

FISTIK, PEYNİR VE SOYA YASAKLANDI; TÜTSÜLEMEYE SON VERİLDİ

Ürün kalitesini düşüren ve yanıltıcı içerik kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen tebliğ, üretim süreçlerine de katı kurallar getirdi.

Döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri ile diyet lifi kullanımı yasaklandı. Baharatlardan doğal olarak gelebilecek nişasta ve bitkisel protein oranı yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Ayrıca süt, yoğurt ve yumurta haricindeki dışarıdan eklenecek protein tozları ve azot kaynaklarının kullanımı engellendi.

Sucuk, pastırma, kavurma ve hem kırmızı hem de kanatlı etinden yapılan dönerlerde tütsüleme işlemi yapılmasına son verildi.

