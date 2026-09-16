TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çorum’da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 233 bin 297 olarak kayıtlara geçti.

Bölge illeri arasında Samsun’da 558 bin 937, Tokat’ta 262 bin 736, Çorum’da 233 bin 297 ve Amasya’da 169 bin 584 aracın trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE 171 BİN 887 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Türkiye genelinde ise Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini motosiklet, yüzde 38,4’ünü otomobil, yüzde 9,6’sını kamyonet, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Bir önceki aya göre minibüs ve otobüs kayıtlarında artış görülürken, özel amaçlı taşıt, kamyon, motosiklet, otomobil, kamyonet ve traktör kayıtlarında düşüş yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde ise Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 20,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 34,9 MİLYONA YAKLAŞTI

Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Bu araçların yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 21,8’ini motosikletler, yüzde 14,3’ünü kamyonetler, yüzde 6,7’sini traktörler, yüzde 3’ünü kamyonlar, yüzde 1,6’sını minibüsler, yüzde 0,6’sını otobüsler ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOSTA 66 BİN OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı ise 66 bin 48 oldu. Yeni kaydı yapılan otomobiller arasında Renault yüzde 12,3’lük payla ilk sırada yer aldı. Renault’u Volkswagen yüzde 8,5, Hyundai yüzde 8,4, TOGG yüzde 7,3 ve Toyota yüzde 7,2 ile takip etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ