Balkanlar üzerinden ülkeye giren serin ve yağışlı hava sistemi, İstanbul'un da içinde bulunduğu geniş bir bölgeyi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Ege'nin kuzeydoğusunda önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra itibarıyla daha da kuvvetleneceği belirtiliyor.

Uyarının en dikkat çeken yanı sıcaklıklardaki ani düşüş oldu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde termometreler 4 ila 8 derece birden geriliyor; yaz sıcaklarına alışan vatandaşlar bu hafta mont ve şemsiyeyle dışarı çıkmak zorunda kalabilir. Meteoroloji uzmanları, özellikle ani sel baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi risklerine karşı dikkatli olunmasını, açık alanlardan ve yüksek yapıların çevresinden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

ÇORUM'DA 3 GÜN YAĞIŞ VAR

Meteoroloji tahminlerine göre ilimizde 16-17-18 Eylül çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bu 3 günde en düşük hava sıcaklığı 13 derece beklenirken, en yüksek sıcaklıkların ise 25 derece olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı toplamda 48 ili kapsıyor. Uyarı listesinde İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan yer alıyor.