Arca Çorum FK’nın Alanyaspor’a 2-1 yenildiği maçın ikinci yarısında forma giyen Çağlar Söyüncü, kırmızı-siyahlı formayla ilk maçına çıktı.

Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe’den transfer edilen Çağlar, Eyüpspor maçının kadrosuna alınmazken, Samsun deplasmanında ise yedek kulübesinde oturdu. Alanyaspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başlayan Çağlar ikinci yarıya çıkarken Serdar Saatçı’nın yerine oyuna girdi. 30 yaşındaki milli stoper böylece Arca Çorum FK formasıyla ilk kez süre aldı.

Yarım devre görev yapan Çağlar, vasat bir performans ortaya koydu.