Alanyaspor maçında Arca Çorum FK’nın tek golünü atan Ramirez, Çorum’da ilk kez fileleri havalandırdı.
Ligin ilk haftasında İstanbul’da Galatasaray’a 1 gol atan Ramirez, 5.haftada ise Samsun deplasmanda fileleri 2 kez havalandırarak alınan 5-1’lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Alanyaspor maçının 76.dakikasında köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara gönderen Ramirez, skora denge getirirken, aynı zamanda ilk kez Çorum’da gol attı.
Venezuelalı golcü gol sayısını da 4’e çıkartarak takımının en golcü ismi durumuna geçti.
Muhabir: Haber Merkezi