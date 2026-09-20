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Venezuelalı golcü gol sayısını da 4’e çıkartarak takımının en golcü ismi durumuna geçti.

Alanyaspor maçının 76.dakikasında köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara gönderen Ramirez, skora denge getirirken, aynı zamanda ilk kez Çorum’da gol attı.

Ligin ilk haftasında İstanbul’da Galatasaray’a 1 gol atan Ramirez, 5.haftada ise Samsun deplasmanda fileleri 2 kez havalandırarak alınan 5-1’lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Alanyaspor maçında Arca Çorum FK’nın tek golünü atan Ramirez, Çorum’da ilk kez fileleri havalandırdı.

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