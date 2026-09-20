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Cumartesi günü, 6.hafta maçında evinde Alanyaspor’a 2-1 yenilen Arca Çorum FK’da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Kırmızı-siyahlı takımın 24 Eylül’de Antalya’da toplanıp kamp çalışmalarına başlayacağı ve bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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