Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi 1.Grup maçları nedeniyle milli araya girerken, Arca Çorum FK lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak geçirecek.
4 GÜN İZİN
Cumartesi günü, 6.hafta maçında evinde Alanyaspor’a 2-1 yenilen Arca Çorum FK’da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Kırmızı-siyahlı takımın 24 Eylül’de Antalya’da toplanıp kamp çalışmalarına başlayacağı ve bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.
Muhabir: Haber Merkezi