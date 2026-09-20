Henüz sezonun başı olduğunu ve her şeye rağmen Süper Lig’deki yürüyüşlerine emin adımlarla devam edeceklerini belirten Muhsin Dere, “Tempolu başladığımız ve oyun hakimiyetinin bizde olduğu karşılaşmada; hakemin akıl almaz kararlarının etkisiyle ikinci yarı ne yazık ki kalemizde 2 gol gördük. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde ne yazık ki takımımızın emekleri bugün gasp edildi.

Yolun daha başındayız. Bireysel hatalar olacak, puan kayıpları olacak, hakemlerin futbol etiğine uygun olmayan hareketleri olacak... Mühim olan; her şeye rağmen yolumuza devam edebilmek. Bugün olduğu gibi muhteşem taraftarımızla tribünleri tıklım tıklım doldurabilmek...

Arca Çorum FK’mızı yalnız bırakmayacağız. Süper Lig'deki yürüyüşümüze emin adımlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.