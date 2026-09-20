Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında konuk ettiği Antalya temsilcisi Alanyaspor’a 2-1 yenilirken, hakem performansı en çok eleştirilen konuların başında geldi. Kulüp Başkanı Savaş Balçık, Onursal Başkan Muhsin Dere ve yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya’nın hakemlerle ilgili yaptığı açıklama tazeliğini korurken, bir açıklama da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan geldi.

Aşgın, karşılaşma bitiminde kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz Anadolu’yuz, delikanlı gibi çıkar mücadelemizi veririz ama buna izin verilmezse nasıl yeneceksin ki!

İyi günde de, kötü günde de… Her zaman yanındayız Arca Çorum FK” ifadelerini kullandı.