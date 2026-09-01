Çorum Belediyesi'nin “İlk Harçlık Bizden” projesi kapsamında ailesi Çorum Belediyesi’nden sosyal yardım alan ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran gençlere bir defaya mahsus 15 bin TL eğitim desteği verilecek.

DESTEK ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR

“İlk Harçlık Bizden” projesinden, örgün öğretim kapsamında bir ön lisans veya lisans programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanabilecek.

Destekten yararlanabilmek için öğrencinin ailesinin Çorum Belediyesi’nden sosyal yardım hizmeti alıyor olması gerekiyor.

Açıköğretim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise proje kapsamında değerlendirilmeyecek.

BAŞVURULAR 18 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler veya velileri, başvurularını 18 Eylül’e kadar Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığını gösteren ve e-Devlet üzerinden alınabilecek kayıt belgesi ile öğrenciye veya velisine ait IBAN numarasının ibraz edilmesi gerekiyor.

BAŞKAN AŞGIN: GENÇLERİMİZİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA DESTEK OLUYORUZ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “İlk Harçlık Bizden” projesinin bu yıl da sürdürüleceğini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi olan ‘İlk Harçlık Bizden’ projemizi bu yıl da sürdürüyoruz. 5 bin TL ile başladığımız eğitim desteğini bu yıl 15 bin TL olarak yapacağız. Bu destekle hem ailelerin bütçelerine katkı sağlıyor hem de gençlerimizin eğitim yolculuklarına destek oluyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum.” dedi.