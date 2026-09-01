Çorumlu sanatçılar Hüsna Dişbudak ve Güler Dişbudak, Prof. Birsen Çeken ile birlikte, Özbekistan’dan 18, diğer ülkelerden ise 12 sanatçı olmak üzere 30 sanatçıyı bir araya getiren Semerkant’taki Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda Türkiye’yi temsil ettiler.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan sanatçıların yer aldığı «Buyuk Ipak Yo‘li Gavhari» Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda, Semerkant’ın mimarisinden, tarihinden, doğasından ve çağdaş yaşamından ilham alan resimler yapılırken, her sanatçının kendine özgü üslubunu yansıtan serbest konulu eserler de üretildi.

Özbekistan Sanat Akademisi, Azerbaycan Sanatçılar Birliği, Özbekistan Sanatçılar Birliği ve Uluslararası Sanatçılar Kulübü tarafından organize edilen etkinliğin sonunda sergi açıldı.

Proje, uluslararası kültürel iş birliğinin geliştirilmesini, profesyonel bağların güçlendirilmesini ve farklı ülkelerden sanatçılar arasında yaratıcı deneyim alışverişinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Çalıştaya katılan sanatçılardan bir grup…

Sanatın ışıltısı ve coşkusu…