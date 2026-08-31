Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetiminin 7 kişiden oluştuğunu ve bu 7 üyeden 4 ‘ünün kendisinin de haber olmadan usulsüz şekilde toplanarak görevden alma kararı aldığını aktaran Şanal, görevden alındığını Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden öğrendiğini söyledi.

Birliğin karar defterinin yaklaşık 15 gün boyunca kendilerinden gizlendiğini iddia eden Başkan Şanal, defterin bulunamaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirerek, "Bize tüzüğümüze ve çağrı yönetim şeklimize aykırı olarak, haber verilmeden bir toplantı düzenlenmiş. Bu toplantıda beni görevden alıyorlar. Böyle bir görevden alma olduğu için yasalara aykırı olduğunu düşünüyoruz. Biz de yasal yollara başvurduk, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yüce adaletimize güveniyoruz." dedi.

Kuruluşun Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirten Şanal, karar defterinin kaybolduğu yönündeki şikayetlerini ilgili müdürlüğe yazılı olarak ilettiklerini, kurumun da gerekli incelemeyi yürüttüğünü ifade etti. Görevden alınmasına ilişkin herhangi bir gerekçe kendilerine bildirilmediğini savunan Şanal, hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

"HUKUKA AYKIRI YOLLARA SAPTILAR"

Birlik üyelerinin bu usulsüzlüğe imza atanlara gereken cevabı vereceğini dile getiren Şanal, Başkan olduğu günden bu yana temel gayesinin her bir üyenin alın teriyle birliğe kazandırdığı imkanları korumak olduğunu dile getirdi. Temel amaçlarının birliğin bütçesini adil şeffaf ve tasarruf ilkelerine uygun şekilde yönetmek olduğunu vurgulayan Şanal, şöyle devam etti: "Ancak birlik başkanı olarak yaptığım incelemelerde benden önceki yönetim tarafından birliğimiz bünyesinde çalışan sekreter ve çaycı personellerine fahiş ve kabul edilemez oranlarda yüzde yüz zam yapıldığı ve bu zammında genel kurul seçimlerine giderken karar aldıkları tespit edilmiştir. Günün ekonomik şartları yetiştiricilerimizin içinde bulunduğu zorluklar ve birlik bütçemizin imkanları dikkate alındığında söz konusu zam oranlarının ne adaletle nede kurum içi adalet hissiyle bağdaşır bir yanı vardır. Bu doğrultuda yetiştiricimizin hakkını koruma sorumluluğumun bir gereği olarak söz konusu fahiş zamların makul, adil ve sürdürülebilir bir seviyeye çekilmesi yönündeki talebimi ve itirazımı net bir şekilde dile getirdim. Yetiştiricimizin parasını koruma kararlığımız karşısında, duramayanlar haklı ve meşru taleplerimizi müzakere etmek yerine ne yazık ki tüzüğe, mevzuata ve hukuka aykırı yollara sapmışlardır. Bilgimiz, onayımız ve resmi çağrı usulleri dışında, yangından mal kaçırırcasına usulsüz bir toplantı organize edilerek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden uzaklaştırmam yönünde karar alınmıştır."

Ercan Şanal

"BU KARAR VİCDANEN GEÇERSİZDİR"

Şanal, bu kararın hukuken hükümsüz olduğunu savunarak, "Birlik tüzüğümüzün toplantı yeter sayısı, çağrı usulü ve gündem maddeleri açıkça ihlal edilmiştir. Bu karar vicdanen geçersizdir. Birlik kasasından dağıtılan fahiş zamlara dur dediğim için şahsımı hedef alan bu hamle, adalet ve hakkaniyet duygusunu derinden yaralamıştır. Tarafıma yapılan bu usulsüz ve kanunsuz idari işleme karşı tüm adli ve idari yargı süreçlerinin başlatıldığını kamuoyuna duyurmak isterim. Yetiştiricimizin bir tek kuruşu dahi usulsüz maaş artışlarına ve kişisel hesaplara kurban etmemek için verdiğimiz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağım. İnanıyorum ki bağımsız yargımız ve çok kıymetli üyelerimizin vicdanı, bu usulsüzlüğe imza atanlara gereken cevabı en kısa sürede verecektir.” diye konuştu.

"DEFTERLER BİRLİK DIŞINA ÇIKARILDI"

Birliğin Denetim Kurulu Başkanı Zeki Aydaş ise birlik bünyesindeki defter ve belgelerin denetim kurulunun incelemesine sunulmadığını, bazı defterlerin birlik dışına çıkarıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.