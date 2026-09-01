Kaya, yönetim kurulu içerisindeki görev değişikliğinin “darbe” olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, Birliğin işleyişi ve başkanın belirlenmesine ilişkin mevzuata dikkat çekti.

“GENEL KURULDA BAŞKAN SEÇİLMEZ”

Yazılı açıklama yapan İsa Kaya, genel kurulda doğrudan başkan seçilmediğini belirterek, yönetim yapısının nasıl oluşturulduğunu anlattı.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum’da yönetim kurulu içerisindeki görev değişikliğine ‘darbe’ diyenlere ve ‘ben başkan seçildim’ şeklinde açıklama yapanlara mevzuatı hatırlatmak gerekir.

İlgili mevzuata göre genel kurulda başkan seçilmez. Genel kurul; 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 asil ve 3 yedek denetim kurulu üyesini seçer.

Başkan ise yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapacağı görev dağılımı sonucunda belirlenir. Yönetim kurulu, kendi içerisindeki görev dağılımını yine kendi iradesiyle değiştirebilir. En az 4 yönetim kurulu üyesinin talebiyle, 7 kişilik yönetim kurulu içerisinden herhangi bir üye başkan olarak görevlendirilebilir.”

“DENETİM KURULU YÖNETİM KURULUNUN YERİNE GEÇEMEZ”

Denetim kurulunun görev ve yetkilerine de değinen Kaya, bu kurulun yönetim kurulunun görev alanına müdahale edemeyeceğini savundu.

Kaya, “Denetim kurulu da kendi içerisinden bir başkan seçer ve görevini mevzuat çerçevesinde yürütür. Denetim kurulu, yönetim kurulunun yerine geçemez ve yönetim kurulunun görev dağılımına müdahale edemez” dedi.

Yönetim kurulunda gerçekleştirilen görev değişikliğinin mevzuata uygun olduğunu ifade eden Kaya, “Dolayısıyla yönetim kurulunda yapılan görev değişikliğine ‘darbe’ demek, mevzuatı bilmemektir. Görev değişikliği, seçilmiş yönetim kurulunun kendi içerisinde yaptığı yasal bir görev dağılımıdır. Kimse yönetim kurulu üyeliğinden alınmış değildir; herkes genel kurulda seçildiği görevine devam eder” ifadelerini kullandı.

“GENEL KURUL YÖNETİM KURULUNU, YÖNETİM KURULU BAŞKANINI SEÇER”

Açıklamasının sonunda konuya ilişkin değerlendirmesini özetleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Kısacası; genel kurul yönetim kurulunu seçer, yönetim kurulu da kendi başkanını seçer. Bilmeden konuşan, üstelik kendisini ‘eğitimci’ diye tanıtanlara da mevzuatı bir kez daha okumalarını tavsiye ederim.”

NE OLMUŞTU?

Usulsüz şekilde görevden alındığını savunan Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ercan Şanal, birlik binası önünde bir basın açıklaması yaparak yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.