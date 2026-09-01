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Çorum’dan dünya savunma sanayiine uzanan ARCA Savunma’nın Defense News Top 100 listesine 53. sıradan girmesi, kent adına da önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dünya Devleri Arasındayız. 🇹🇷” ifadelerine yer verilerek, “Üretiyor, ihraç ediyor, büyüyoruz!” mesajı verildi.

ARCA Savunma, elde edilen başarıyla birlikte Türkiye’nin savunma sanayiindeki üretim ve ihracat gücünü uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu gururu ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek seri üretim kabiliyetine ve güçlü ihracat performansına dikkat çekildi. ARCA Savunma’nın gelirlerinin yüzde 97’sinin ihracattan oluştuğu belirtildi.

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