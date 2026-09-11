Kooperatif yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, projenin tamamlanmasıyla motosikletçi esnafının daha modern ve nitelikli iş yerlerine kavuşacağını söyledi.

Motosikletçiler Plazası’nın Çorum esnafına ve kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Kaya, “Esnafımız güçlendikçe Çorum’umuz büyümeye devam edecek” dedi.

ESNAFLA AYNI SOFRAYI PAYLAŞTI

İncelemelerin ardından esnafla bir araya gelen Kaya, talepleri ve sorunları dinledi. Esnafın kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Kaya, çözüm noktasında destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise Kaya’ya esnafın sorunlarının çözümü noktasındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Oğuzhan Kaya’ya 24 saat ulaşabiliyoruz” dedi.

Ziyarete ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, kooperatif yöneticileri, yüklenici firma yetkilileri ve esnaf temsilcileri katıldı.