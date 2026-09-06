Çorum genelinde iç su kaynaklarının korunması, balık varlığının artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amacıyla balıklandırma çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlükleri ve teknik personel tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında farklı ilçelerdeki gölet ve barajlara yavru balıklar bırakıldı.

Sungurlu ilçesinde Demirşeyh, Yeni Hacılar Hanı, Aşağı Fındıklı, Ortakışla ve Alembeyli göletlerinde balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Oğuzlar ilçesinde Yağmurdere Göleti’ne 10 bin adet yavru balık bırakıldı. Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Koçhisar Barajı’na 30 bin adet yavru balık bırakıldı. Boğazkale ilçesinde Evci Barajı ve İbikçam Göleti’nde, İskilip ilçesinde ise belirlenen su kaynaklarında balıklandırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarla baraj ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve mevcut su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelecek yıllara aktarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ayrıca iç sulardaki doğal yaşamın devamlılığının güçlendirilmesi, su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yapıda devam etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Teknik personelin saha şartları ve su kaynaklarının özelliklerini dikkate alarak balıklandırma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Muhabir: Haber Merkezi