Çorum Belediyesince restore edilen İkiz Konak, butik otel olarak faaliyet göstermeye başladı. Tarihi Kültür Yolu'nda Vali Paşa Konağı yanında yer alan, kentin mimari kültürünü yaşatan 22 yatak kapasiteli otel için açılış töreni düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, İkiz Konak'ın kentin önemli vitrin projelerinden biri olduğunu söyledi.

HEYECANLANDIRAN PROJELER

Bir hafta önce temeli atılan Çorum Konağı projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını bildiren Çalgan, 3 gün önce de İkiz Konak butik oteli gezdiğini ona da çok mutlu olduğunu ifade etti.

İkiz Konak’ın Çorum’u ziyaret edenler için önemli bir destinasyon olacağını kaydeden Çalgan, “Belediyemiz her gelene içten bir evsahipliği yapacak burada. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler burada olmayacağız ancak bu eserler burada kalmaya devam edecek.” diye konuştu.

Çorum'un daha yaşanabilir, daha güzel, daha huzurlu bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Çalgan, kentin gelişimine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ÇALIŞMALAR 23 AY SÜRDÜ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da İkiz Konak'ın Çorum mimarisinin en özel örneklerinden olduğunu dile getirdi.

İkiz Konak'ı kamulaştırıp restore ettiklerini anlatan Aşgın, 23 ay süren çalışmayla konağı butik otel olarak hizmete açtıklarını kaydetti.

Projenin 80 milyon liraya mal olduğunu aktaran Aşgın, bütçenin 20 milyon lirasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 13 milyon lirasının Çorum Valiliği, kalan tutarının da Çorum Belediyesince karşılandığını dile getirdi.



İLK KONUKLARI ŞEHİT AİLELERİ

Aşgın, İkiz Konak'ta ilk olarak gezi için Ankara'dan Çorum'a gelen şehit ailelerinin kalacağını kaydetti.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Mehmet Akif Işık da kurumda göreve başladığı 1977'den bu yana Çorum'daki gelişmeleri izleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu binaya ilk geldiğimizde harabe haldeydi. Bina, 'Beni kurtarın' diyordu. Belediye başkanımız, 'Beni kurtarın' lafını duydu ki çalışkan ekibiyle el ele verip yapıyı bugünkü muhteşem haline getirdiler." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar ve Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir de konuşmalarında, konağın hayırlı olmasını temenni etti.

Törende İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.