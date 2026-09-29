Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, eşiyle birlikte 5 ay içinde borsada aldıkları hisselerden elde ettileri 2,2 milyarlık kazancı iade ettiği öne sürüldü.

Ekonomim'in aktardığına göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade etti.

Edinilen bilgiye göre Kaya ve eşi, söz konusu tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktardı.

ETKİN PİŞMANLIK DETAYI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahıslar elde ettiği kazancın iki katını geri ödemeleri halinde etkin pişmanlıktan yararlanabiliyor.

SPK, 25 Eylül akşamı yayımladığı bültende, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini bildirmişti.

Aynı bültende, 500 bin TL ve üzeri kazanç elde edenlerin 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanması için kazandığı tutarın iki katını 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen banka hesabına aktarması gerektiğini bildirmişti.

Açıklamada şunlar yer alıyordu:

"6362 sayılı SPK'nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına (IBAN TR450000100100000350154037, Vergi Kimlik Numarası:6110333534) “6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazineye ödenmesi gereken tutar” açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir."

Kanun ne diyor?

6362 sayılı SPK Kanunu'nun 'Piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesine göre 'Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar', 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

'Etkin pişmanlık' hükmünden faydalanma şartı ise şu şekilde açıklanıyor:

"Birinci fıkrada tanımlanan suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, 500 bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı, Hazineye;

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında indirilir.

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir."

5 AYDA 2,2 MİLYAR KAZANMIŞLARDI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 5 ay içinde borsada aldıkları hisselerden milyara varan kazançlar elde ettiğini öne sürmüştü.

Emre, nisan ayında başlayan ve eylül ayında sona eren süreçte Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon 359 bin lira yatırdığını, 5 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiğini ve hisseleri fon skandalı patlak vermeden ve operasyonlar başlamadan birkaç gün önce elden çıkardığını iddia etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da aynı dönemde 99 milyon 687 bin lira yatırıp 826 milyon lira çektiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, iddiaları reddetmemiş ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı ise dün sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

DEMİRTAŞ'TAN TWEET

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, X hesabından Fatma Betül Sayan Kaya'nın etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için iki katını yatırması gerektiğini belirterek, "Devlet bir tane daha 2.2 Milyarı alır kendisinden." tweet attı.