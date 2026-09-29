AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanları, yerel yönetim politikalarını ve önümüzdeki dönemin stratejilerini değerlendirmek üzere başkentte bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyelerin mevcut çalışmaları, projeleri ve yeni dönem hizmet hedeflerinin ele alındığı zirveye Çorum'u temsilen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın katılım sağladı. Başkan Aşgın, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Genel Merkez'deki mesaisini kamuoyuna duyurarak, şehirlerin gelişimi adına yürütülen istişarelerin önemine dikkat çekti.

Muhabir: SELDA FINDIK