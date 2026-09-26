Çorum’da engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla İŞKUR tarafından iş görüşmesi yapıldı.

OZN Makina İmalat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Çorum Teknik Çelik Döküm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1’er beden işçisi alımı için Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde iş görüşmesi yapıldı. İşe alım görüşmeleri firma yetkilileri tarafından yüz yüze gerçekleştirildi. Mülakat sonucunda uygun görülen adaylara süreç hakkında ayrıca bilgi verildi.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada “Eşit fırsat, güçlü istihdam için iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya ve fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Katılım sağlayan firmalarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi