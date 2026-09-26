18 Eylül 2026 tarihli Emniyet Müdürleri Kararnamesi kapsamında Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın görev yeri değişti.

Kararnameyle Pehlivan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Yaklaşık üç yıldır Çorum İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Arif Pehlivan, görev süresinin sona ermesinin ardından bir veda mesajı yayımladı. Pehlivan, mesajında görev yaptığı süre boyunca kendisine destek veren kamu kurumları, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, Çorum halkı ve emniyet personeline teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan mesajında, görevinden ayrılırken görevini yerine getirmenin huzur ve gururunu yaşadığını belirterek, Çorum ve Çorumluların gönlünde her zaman özel bir yere sahip olacağını ifade etti.

“ÇORUMLULARIN GÖNLÜMDE

HER ZAMAN YERİ OLACAK”

Veda mesajında çalışma arkadaşlarıyla birlikte görevini layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Arif Pehlivan, görev süresince kendisine ve teşkilatına gösterilen güven ve desteği unutmayacağını dile getirdi.

Arif Pehlivan ayrıca üzerinde hakkı bulunanlardan helallik isterken, kendisinin de hakkını helal ettiğini belirterek mesajını, “Allah’a emanet olun. Allah’a ısmarladık.” ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan Arif Pehlivan’ın bugün ilimizden ayrılacağı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi