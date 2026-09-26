Yeni Parti’nin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Önseçimi bugün (26 Eylül 2026 Cumartesi günü) tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Merkez İlçe Başkan Adayı Hamdullah Uğur Yağmur, önseçimin bugün saat 10.00 – 16.00 arasında Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacağını bildirerek, tüm üyeleri demokrasi şölenine ve önseçime davet etti.

Önseçimin ardından 1 hafta sonra da Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapılacak. Merkez İlçe Kongresinin 3 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, ilçe kongrelerinin ise bugünden itibaren 6 Ekim tarihine kadar tamamlanacağını duyurdu. Buna göre bugün Çorum Merkez ilçe önseçiminin yanı sıra; Mecitözü, Ortaköy ve Oğuzlar, 29 Eylül’de Osmancık ve Kargı, 30 Eylül’de Laçin ve Dodurga, 1 Ekim’de Boğazkale ve Alaca, 2 Ekim’de Uğurludağ, 3 Ekim’de İskilip ve Bayat, 6 Ekim’de Sungurlu İlçe Kongreleri yapılacak. Solmaz, İlçe kongrelerinin yanı sıra Merkez İlçe Kongresinin ise 3 Ekim’de yapılacağı bilgisini verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK