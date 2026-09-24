“Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve “Eğitimde Şiddet Yasası” çıkarılması talep edildi.

Eğitim-İş üyeleri, Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Yeni Parti Merkez İlçe Başkanvekili Kamil Çil, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Eğitimde Şiddet Yasasını Çıkarın” ve “Artık Yeter” yazılı pankartların taşındığı yürüyüşün ardından Saat Kulesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, açıklamasında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 11 öğrencinin yaralandığını belirtti.

Tuba Demirel, olayın okul güvenliği açısından önemli soruları gündeme getirdiğini savunarak, riskli olarak değerlendirilen okullarda gerekli güvenlik önlemlerinin neden alınmadığının açıklanmasını istedi.

Okullarda güvenliğin yalnızca güvenlik tedbirleriyle ele alınmaması gerektiğini ifade eden Eğitim-İş Şube Başkanı Demirel, rehberlik hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık kuruluşları ve güvenlik birimleri arasında daha güçlü bir koordinasyon mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan Tuba Demirel, risk altındaki çocukların okuldan uzaklaşmadan önce tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Tuba Demirel, “Eğitimden uzaklaşan çocuğu yeniden kazanmak da kamunun sorumluluğudur” diyerek, devamsızlığı artan, okuluyla bağı zayıflayan veya davranışlarında değişiklik görülen öğrenciler için etkili mekanizmalar oluşturulmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açısından da erken uyarı ve çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tuba Demirel, okullar ile sosyal hizmet birimleri arasında etkin bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığına da seslenen Eğitim-İş Şube Başkanı Demirel, bireysel silahlanmanın oluşturduğu risklere dikkat çekerek çocukların silaha erişmesini önleyecek mekanizmaların güçlendirilmesini istedi.

“GÜVENLİ OKUL” TALEBİ

Eğitim-İş’in taleplerini de sıralayan Tuba Demirel, okullarda yeterli sayıda psikolojik danışman ve rehber öğretmen istihdam edilmesini istedi.

Demirel ayrıca çocuk ve ergen psikologları, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı daha kapsamlı bir destek mekanizması kurulması; kalabalık sınıfların azaltılması; ikili eğitimin sonlandırılması; öğrencilerin ücretsiz sanat, spor, kültür ve kulüp faaliyetlerine erişiminin artırılması ve zorbalık ile sosyal dışlanmaya karşı programların yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

“Güvenli okul yalnızca kapısında güvenlik görevlisi bulunan okul değildir” diyen Tuba Demirel, öğrencilerin kendilerini ait hissettiği, öğretmenlerin mesleki güvenceye sahip olduğu ve yardım talebinde bulunan öğrencilerin sesinin duyulduğu bir eğitim ortamı istediklerini söyledi.

“İSTİFA” ÇAĞRISI

Eğitim-İş olarak eğitimde şiddetin normalleşmesine karşı ülke genelinde eylemler gerçekleştirdiklerini belirten Demirel, Çorum’daki eylem kapsamında üç gün boyunca siyah kıyafet ve kokart kullanacaklarını açıkladı. Demirel, açıklamasının sonunda eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması çağrısını yineleyerek, “Çocuklarımızın güvenle eğitim gördüğü, eğitim emekçilerinin can güvenliği kaygısı taşımadan görev yaptığı okullar istiyoruz” dedi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, yaşanan olayların takipçisi olacaklarını belirterek açıklamasını “Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumlularına ‘istifa’ diyoruz” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi