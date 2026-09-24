Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojik Gelişmeler Yarışması'nın Ortaokul Seviyesi “Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri” kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Geleceğin teknolojisi Çorum’dan yükseliyor” şeklinde yapılan açıklamada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem ekseninde bilimde, teknikte ve ahlakta yetkin bireyler olarak yetişen öğrencilerin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunduğu belirtildi.

Kadim şehrimiz Çorum’dan yükselen bilim, teknoloji ve başarının TEKNOFEST 2026’da Türkiye şampiyonluğu ile taçlandığı vurgulanan açıklamada Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM’in 94,40 puan alarak Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.

Danışmanlığını Dr. Mehmet Fidan'ın yaptığı, Ömer Kaan Fidan, Eymen Şimşek ve Orhan Efe Longa isimli öğrencilerin yer aldığı LONGA TEAM’in bilgi, üretkenlik, azim ve takım ruhuyla başarı elde ettiği kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında; “Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren; bilimle, teknolojiyle ve millî değerlerle donanmış nesiller yetiştirme hedefimizin gurur verici bir yansıması olan bu başarıdan dolayı danışman öğretmenimizi ve sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bilimle Daha Güçlü Bir Çorum, Türkiye Yüzyılı’nda Daha Güçlü Bir Gelecek!” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi