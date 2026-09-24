CHP Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Arasta esnafını ziyaret ederek iş yeri sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette Yılmaz’a CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Muharrem Gökay, il yöneticileri Ethem Eser, İsmail Uçar, Necdet Ortakcı, Mustafa Gürbüzer ile Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık da eşlik etti.

Esnafın özellikle krediye erişim, vergi ve sosyal güvenlik primleri ile artan işletme giderleri nedeniyle zorlandığını belirten Yılmaz, küçük işletmelerin desteklenmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, küçük esnafın kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, işletmelerin ayakta kalmak ve mevcut istihdamı korumak için mücadele ettiğini ifade etti.

Kredi sorununun yanı sıra vergi ve sosyal güvenlik primlerinin de esnafı zorladığını belirten Yılmaz, küçük işletmeler üzerindeki mali yüklerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın desteklenmesinin yerel ekonomi ve istihdam açısından önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, Arasta esnafının dile getirdiği sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR