Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu’yu makamında ziyaret etti.

Görüşmede Çorum’un sanayi ve teknoloji alanındaki mevcut durumu, devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve kentin ihtiyaçları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

Vali Çalgan ile Belediye Başkanı Aşgın, ilimizin yatırım beklentileri hakkında Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’ya bilgi verirken Çorum’un üretim kapasitesinin geliştirilmesi, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesine yönelik başlıklar da görüşmede değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi