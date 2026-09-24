Çorum'un sanayi potansiyelini artırmak, yeni yatırımlara alan açmak ve istihdamı büyütmek amacıyla Samsun yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme alanı için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Vali Çalgan başkanlığındaki Çorum heyeti, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve teknik heyeti ile kritik bir zirvede buluştu.

Düzenlenen önemli toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ilgili yöneticiler katılım sağladı.

Toplantıda, Çorum sanayisine sınıf atlatacak olan 2. OSB genişleme sahası ile ilgili planlamalar, arazinin durumu ve altyapı çalışmaları tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı görüşmede, projenin hızlı bir şekilde ilerlemesi için atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, Çorum'un geleceği için büyük önem taşıyan bu yatırım hamlesi üzerine son derece verimli ve olumlu bir istişare gerçekleştirildiği vurgulandı.

Heyet ayrıca Çorum’un gelişimine katkı sağlayacak projeler ve öncelikli ihtiyaçlar konusunda DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda özellikle DSİ’nin görev alanına giren yatırımların yanı sıra kentte yürütülen çalışmaların ilerleme süreci ve yeni yatırım ihtiyaçları gündeme geldi.

Muhabir: Haber Merkezi