Çorum TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan ve beraberindeki heyet, Çorum Eczacı Odası’nı ziyaret etti.

Sağlık yatırımları, Morfoloji Binası Projesi, ilaç sektörü ve ulusal-uluslararası organizasyonların ele alındığı ziyarette Dalyan, “Önce Türkiye’yi, ardından dünyayı Çorum’da buluşturacak organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz” dedi.

Dalyan Makina Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan’ın ziyaretine, Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Ahmet Katipoğlu, Atilla Merzifonlu, Serkan Akoğlu, Seval Demirci ve Turgay Yılmaz katıldı.

Heyeti, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Damla Zorlu ve Ecz. Abdul Samed Erdal konuk etti.

ODALARIN YAPISI VE YENİ DÖNEM PROJELERİ KONUŞULDU

Ziyarette Ecz. Erol Afacan, Çorum Eczacı Odası’nın yapısı, çalışmaları ve eczacılık sektörüne ilişkin bilgiler verdi.

Erkan Dalyan da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın 21 meslek grubu ve yaklaşık 5 bin 400 üyeden oluşan yapısı hakkında bilgi vererek, yeni dönemde TSO’nun daha aktif, proje üreten ve şehrin farklı kurumlarını aynı hedeflerde buluşturan bir yapıya kavuşması için hazırladıkları çalışmaları anlattı.

Dalyan, görüşmenin sonunda hazırladıkları Çorum TSO 2026 Manifestosu’nu Ecz. Erol Afacan’a verdi.

“NEDEN ULUSAL İLAÇ KONGRELERİ ÇORUM’DA YAPILMASIN?”

Manifestolarının 13. maddesinde STK’larla güçlü iş birliklerine özel önem verdiklerini belirten Dalyan, ulusal ve uluslararası projeler için TSO’nun tüm imkânlarını seferber edeceklerini ifade etti.

Dalyan şöyle konuştu: “Öncelikle Türkiye’nin farklı şehirlerinden firmaları, meslek kuruluşlarını ve kurumları Çorum’da buluşturacak projeler geliştirmek istiyoruz. Neden ulusal ilaç kongreleri Çorum’da yapılmasın? Neden sağlık ve eczacılık sektörünün önemli organizasyonlarına Çorum ev sahipliği yapmasın? Sonrasında dünyanın farklı ülkelerinden firma ve kurumları şehrimize çekecek uluslararası organizasyonların merkezi olmayı hedefliyoruz. Dünyanın merkezi Çorum’da. Bunu şehrimizin kurumlarıyla beraber başarabiliriz.”

ŞEHRİMİZDE DAHA FAZLA KATMA DEĞER YARATMALIYIZ

Dalyan, “Gastronomi şehri olmaya aday Çorum’umuzda çok daha fazla kongreye, fuara, toplantıya ve sektörel organizasyona ev sahipliği yapmalıyız. Türkiye’den ve dünyadan daha fazla insanı Çorum’a getirebilirsek; otelimizden restoranımıza, esnafımızdan ulaşım sektörümüze kadar şehrimizin tamamında yeni bir hareketlilik oluştururuz. Şehrimizde daha fazla faaliyet gerçekleştirmenin ve daha fazla katma değer yaratmanın yolunu açmalıyız” diye konuştu.

MORFOLOJİ BİNASI TÜM ŞEHRİN PROJESİ

Görüşmede Morfoloji Binası Projesi de ele alındı. Dalyan, Morfoloji Binası inşasının; Hitit Üniversitesi, devlet kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, STK’lar ve iş dünyasının katkısıyla, tüm şehrin sahiplenmesiyle hızlandırılabileceğini vurguladı.

İLAÇ SANAYİSİNDE ÇORUM’UN POTANSİYELİ

İlaç sanayisinin dünyada ulaştığı stratejik konumun da değerlendirildiği görüşmede, Hitit Üniversitesi, sağlık sektörü ve Çorum sanayisinin imkânları doğrultusunda ilaç ve sağlık alanında kümelenme fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Dalyan, “TSO yalnızca kendi projelerini yapan değil; üniversitemizin, kamu kurumlarımızın, STK’larımızın ve iş dünyamızın projelerine güç veren, onları ulusal ve uluslararası bağlantılarla buluşturan bir kurum olmalı. Çorum’a değer katacak her doğru proje için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.