Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan yönetim toplantısında teşkilat mensupları ve mahalle başkanları ile biraraya geldi.

Davanın kılcal damarları olan mahalle başkanlarının sahanın sesini masaya taşıdığını dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı veren Milletvekili Ahlatcı, “Çorum’umuzun her bir köşesinde hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmeye, gece gündüz demeden çözüm üretmeye kesintisiz devam edeceğiz” dedi.

Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve mahalle başkanlarının katılımıyla coşkulu bir atmosferde yapılan toplantıda, kentin yarınlarına yön verecek saha çalışmaları ve vatandaş talepleri masaya yatırıldı.

Milletine hizmet yolculuğunda teşkilatın her bir kademesiyle uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Ahlatcı, mahalle başkanlarının üstlendiği kritik role dikkat çekti. Teşkilatın sahadaki en güçlü bağı olan mahalle başkanlarının görüşlerinin yol haritalarını belirlediğini ifade eden Yusuf Ahlatcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Davamızın kılcal damarları olan mahalle başkanlarımız, milletimizin sesini, talebini ve beklentisini doğrudan bizlere ulaştıran en kıymetli yol arkadaşlarımızdır. Yönetimimizin kararlılığı ve mahalle başkanlarımızın sahadan getirdiği güçlü geri bildirimlerle Çorum’umuzun yarınlarına hep birlikte yön veriyoruz. Gücümüzü milletimizden, enerjimizi ise teşkilatımızın sarsılmaz birlikteliğinden alıyoruz”

İlk günkü aşk, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Av. Ahlatcı, Çorum’un her bir hanesine ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “İnançla, azimle ve büyük bir kararlılıkla; Çorum’umuzun her bir sokağında, her bir hanesinde iz bırakmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin derdiyle dertlenmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek bizim asli görevimizdir. Birliğimiz, beraberliğimiz daim; hizmet yolundaki adımlarımız her daim güçlü olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi