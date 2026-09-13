Ziyarette Çorum’daki çiftçilerin talep ve beklentileri ele alınırken, üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar da görüşüldü. Ahlatcı, Çorum tarımının yükünü taşıyan çiftçilerin taleplerini Ziraat Odası yönetimiyle istişare ettiklerini belirtti. Ahlatcı, görüşmede üreticilerden gelen talep ve beklentilerin tek tek not alındığını ifade etti.

Çiftçi ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, iletilen tüm sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, ev sahipliklerinden dolayı Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetimine teşekkür ederek, tüm çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Muhabir: RIFAT KARA