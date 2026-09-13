

Çorum merkez ilçe ve ilçelerde yönetimlerini yenileyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongre süreci bugün yapılacak il kongresi ile tamamlanacak.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın tek aday olması beklenen kongre bugün saat 13.30’da TSO Fuar Merkezi’nde delegelerin katılımı ile gerçekleşecek. Kongreye Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Genel Merkez yöneticileri de katılacak.

MHP İl Başkanı Çıplak: “Birlik ve beraberliğimizin güçleneceği bu anlamlı günümüzde siz değerli dava arkadaşlarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi