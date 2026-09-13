“Mutlak Butlan” kararı sonrası CHP’den ayrılanların Özgür Özel liderliğinde kurduğu Yeni Parti’nin kongre süreci devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Parti Çorum Merkez İlçe delege seçimleri bugün yapılacak.

Yeni Parti PM Üyesi ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez İlçe Delege Seçimlerinin bugün (13 Eylül 2026 Pazar günü) saat 11.00 – 15.00 arasında yeni parti binasında yapılacağını duyurdu.

Tüm üyeleri seçimlere davet eden Milletvekili Tahtasız, seçimin Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Balaban İş Merkezi Kat: 4 No: 8 adresinde olacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi