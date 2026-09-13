İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın evsahipliğindeki toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile İl, Merkez İlçe ve KAÇEP yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmaları, kent gündemi ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
MHP İl Başkanı Çıplak, gerçekleştirilen istişare toplantısında ele alınan konular ile alınan kararların teşkilat, Çorum ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

D0F2906B 28A3 4E65 880E C7404102C01A

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR